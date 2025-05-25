毛祁生張家陞主演禮儀師BL劇 盼學會好好告別

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（中央社記者洪素津台北25日電）藝人毛祁生、張家陞在BL劇配對，該劇以禮儀師為主題，「好好告別」貫穿全劇。毛祁生因疫情未見到外婆最後一面成為遺憾；張家陞則把離世的寵物鼠放在玻璃罐裡，1年後才捨不得拿去埋。

BL劇「獨佔接班人」以禮儀師為核心題材，劇情有愛情粉紅泡泡，也有面對生命、夢想與愛情間的成長習題。毛祁生、張家陞首次配對演出，2人接受中央社專訪，毛祁生表示，張家陞很有趣且單純，純粹得像白開水；張家陞則認為和毛祁生頻率很合，相處很舒服。

劇情除了愛情也有人生的悲歡離合，「好好告別」成為大眾可以探討的話題。毛祁生坦言想告別「網紅的自己」，因為當網紅直播主時會有一個屬於自己的人設，「我想要擺脫這個人設，我想要當演員，我想讓大家忘記網紅的我，重新出發」。

為此毛祁生消失近2年，期間不管是心態或體態都跟過去的自己告別，並苦練表演和身材。他坦言要把當網紅建立的成績丟掉確實不容易，也覺得很困難、冒險，「我告訴我自己，人生只有一次，就瘋狂吧」。

毛祁生也提及自己曾經沒有好好告別而留下遺憾，疫情時他在海外工作，沒想到外婆離世，「我沒有辦法回來見她最後一面，我知道那是規定，但我那時候很恨這個世界，憑什麼不讓我看外婆」。

後來毛祁生經過一段時間沉澱才體會到，「人的軀殼本來就有生命限制，靈魂是永存的，這樣想一想其實外婆可能還在」。

張家陞則為好好告別寫遺書練習，透過寫遺書表達自己對家人的感謝，也告訴家人其實精神上的他還在，希望他們不要太悲傷。

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張家陞也分享面臨寵物離開的悲傷回憶，他提及自己有一隻養很久的倉鼠，「我就是沒有跟牠好好道別，有一天朋友打來就說，你的倉鼠好像不行了，我只能視訊見牠最後一面」。

張家陞表示，當時他把倉鼠和木屑放在玻璃瓶裡，因為太捨不得，遲遲沒有下葬，陪伴倉鼠1年後才拿去掩埋，直到現在想起來還是很難受。（編輯：張雅淨）1140525