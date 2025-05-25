加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
就業金卡破萬張李多慧、魔獸都有 百國搶拿日本第3印度人數飆
首頁 / 產經

電商掀生態圈大戰 搶食770億元商機

2025/5/25 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北25日電）台灣電商市場掀起會員生態圈大戰。Yahoo奇摩購物近日宣布與統一集團OPENPOINT深度整合，開放1850萬會員點數直接折抵消費，備戰618年中大檔。電商龍頭富邦媒則加速擴張「mo幣生態圈」，今年將戰線從電商延伸至電信、餐飲、金融業。

根據專業市調「市場研究公司（Research and Markets）」數據，台灣忠誠會員市場預估至2028年將突破新台幣770億元，年均成長率達8.6%，點數經濟已成零售新戰場。

看準點數經濟帶動會員黏著與轉單力，Yahoo奇摩購物去年雙11首次與OPENPOINT合作，當時推出會籍體驗、會員點數兌換等活動，有近3成參與活動的OPENPOINT會員，轉化為Yahoo奇摩購物VVIP會員，消費集中高頻購買品類，如美食、票券與居家清潔，客單價更較一般會員高出6成。

Yahoo奇摩購物近日更宣布，與統一超旗下會員制度OPENPOINT深化合作，導入「點數折抵消費」機制，開放綁定OPENPOINT帳號，OPENPOINT會員將可在平台直接使用點數折抵消費。

Yahoo奇摩購物指出，目前OPENPOINT會員有1850萬人，可直接在Yahoo奇摩購物上折抵點數消費，橫跨生態圈的點數互通，更成為搶攻618年中商機的重要布局。

Yahoo奇摩購物表示，開放首3日有逾萬名會員綁定，其中1/3綁定會員已實際消費與點數折抵，藉由串連OPENPOINT生態圈與會員經濟，預期透過點數導流、數據洞察與應用以及行銷整合三大優勢，將帶動平台新一波點數驅動的消費循環。

2019年富邦媒即投入點數經濟的發展，推出「mo幣」；隨著數位消費行為日益成熟，富邦媒積極擴展「mo幣生態圈」。富邦媒表示，以會員點數為核心，希望打造出串聯電信、影音平台、金融服務、旅遊、餐飲等完整消費循環。

富邦媒也表示，mo幣可在momo購物網全站折抵使用，今年陸續與餐飲、旅遊、金融業等產業洽談跨場域合作，目的是強化mo幣通用性與實用性，期望將異業資源與站內會員整合，創造雙贏局面。

google news透過 Google News追蹤中央社

富邦媒指出，mo幣生態圈的對外開放，從先前與台灣大哥大、台固媒體、凱擘合作電信帳單以mo幣扣抵外，近年來更將兌幣版圖擴張到台灣大哥大實體門市、網路門市等，未來更希望mo幣能成為在數位經濟時代的「平台貨幣」。

PChome網路家庭為了深耕會員經營與用戶體驗優化，隨著近幾季持續推動APP改版與功能升級，優化用戶使用體驗，有效推升行動端用戶黏著度與轉換率。PChome網路家庭近期公布第1季財報時，曾提到今年第1季App下單會員數，年成長2.8%，同時行動端營收占比由去年同期58.4%，提升至60.8%。（編輯：林淑媛）1140525

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：