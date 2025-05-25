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去年高規格接待賴總統過境 關島總督古蕾露首度訪台

2025/5/25 14:33（5/25 15:13 更新）
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圖為總統賴清德（右）2024年12月5日出席關島總督官邸早餐會，致贈水牛畫給總督古蕾露。（中央社檔案照片）
圖為總統賴清德（右）2024年12月5日出席關島總督官邸早餐會，致贈水牛畫給總督古蕾露。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北25日電）美國關島總督古蕾露今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德。外交部表示，這是古蕾露上任後首次訪台，距離去年底接待賴總統過境關島僅數個月，足見她對台灣的重視與情誼。

外交部下午發布新聞稿指出，美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）伉儷於25日至31日率團訪台，此行是古蕾露2019年上任後首次訪問台灣，距離去年12月她以高規格接待賴總統的「繁榮南島 智慧永續」之行過境關島僅有數個月，格外彰顯她對台灣的重視與情誼，外交部表達誠摯歡迎。

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外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統，並接受總統與外交部長林佳龍分別款宴；另外也將拜會交通部及城市首長，出席台北國際觀光博覽會，並與觀光、醫療及農漁等產業代表進行交流，以拓展雙邊多領域合作關係。

外交部表示，台灣與關島共享南島民族文化，也是堅定的民主夥伴；台灣是關島人民醫療轉診首選，關島則是台灣民眾心中的旅遊勝地，雙方珍視彼此多面向的連結。古蕾露此次訪台，將進一步深化雙方互利互惠、休戚與共的夥伴關係。（編輯：林淑媛）1140525

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