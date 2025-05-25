NBA愛德華茲轟30分 灰狼勝雷霆西區冠軍賽開胡[影]

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（中央社記者陳容琛台北25日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天靠著愛德華茲（Anthony Edwards）轟進30分，最後以143比101痛宰奧克拉荷馬雷霆，如願在西區冠軍賽開胡，同時將系列戰扳成1比2。

7戰4勝制的西區冠軍賽，灰狼在前兩戰作客雷霆皆吞敗情況下，今天回到主場力拚開胡，上半場在愛德華茲火力全開飆分帶領下，加上雷霆在首節投籃命中率偏低，讓灰狼帶著超過30分領先進入中場休息，甚至上半場團隊攻下72分，締造隊史紀錄。

易籃後，灰狼依舊維持高檔的進攻火力，尤其輪到藍德爾（Julius Randle）挺身而出砍分，讓雷霆始終無法縮小分差，灰狼早早奠定勝基，以42分之差成功捍衛主場，順利在西區冠軍賽開胡，也避免陷入0比3的絕對劣勢。

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此役灰狼展現團隊得分爆發力，共有7名球員得分達到雙位數，其中愛德華茲攻下全場最高30分，包含投進5記三分球，外帶9籃板、6助攻、2抄截，藍德爾則貢獻24分、4籃板、3助攻，兩人聯手幫助球隊取勝。

值得一提的是，新科年度最有價值球員（MVP）得主的雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），本場手感冰冷僅拿下14分。他在賽後接受媒體聯訪時認為，雷霆沒有拿出應有的專注度及能量，灰狼則帶著強烈壓迫感上場，「我們完全不在狀態內。」（編輯：管中維）1140525