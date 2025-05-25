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林吳晉瑋生涯首轟出爐 助兄弟擊退獅奪5連勝

2025/5/25 19:33（5/25 20:13 更新）
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中華職棒中信兄弟延續對戰優勢，25日以6比4擊敗統一7-ELEVEn獅隊，兄弟捕手林吳晉瑋（前）4打數敲出2安，中職生涯首轟出爐，貢獻2分打點、為勝利打點，也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月25日
中華職棒中信兄弟延續對戰優勢，25日以6比4擊敗統一7-ELEVEn獅隊，兄弟捕手林吳晉瑋（前）4打數敲出2安，中職生涯首轟出爐，貢獻2分打點、為勝利打點，也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟隊延續對戰優勢，洋投羅戈今天7局1責失分優質先發，林吳晉瑋生涯首轟出爐，是一支超前比數的2分砲，兄弟終場以6比4擊敗統一7-ELEVEn獅隊，拿下近期5連勝。

兄弟23日起作客台南棒球場與獅隊打3連戰，今天1局上靠著岳政華、江坤宇、王威晨、許基宏接連安打先拿2分；獅隊2局下追回2分、扳平比數，3局下靠著陳傑憲適時安打超前比數，這也是陳傑憲中職生涯第400分打點。

兄弟4局上攻勢再起，2人出局後岳東華敲出安打，林吳晉瑋開轟，這支2分砲幫助球隊要回領先；下一棒岳政華接著開轟，個人本季首轟為陽春砲。

兄弟7局上1人出局後再有攻勢，王威晨率先敲出安打，許基宏選到保送，詹子賢適時安打替球隊多添1分保險分；獅隊僅在9局下再追回1分，追分不及吞敗。

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兄弟捕手林吳晉瑋今天單場4打數敲出2安，中職生涯首轟出爐，貢獻2分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟洋投羅戈（Nivaldo Rodríguez）總計用97球投7局，被敲出8支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉3分（1分責失分），拿下個人本季第2勝。兄弟系列賽橫掃、近期5連勝，讓獅隊吞下3連敗。（編輯：黃名璽）1140525

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