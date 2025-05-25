加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

林憶蓮北京開唱 歌迷合唱「至少還有你」逼熱淚

2025/5/25 21:05（5/25 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手林憶蓮（左）睽違9年，24日在中國北京工人體育場帶來「迴響Resonance」巡演北京站的演出，作為出道40週年里程碑。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月25日
歌手林憶蓮（左）睽違9年，24日在中國北京工人體育場帶來「迴響Resonance」巡演北京站的演出，作為出道40週年里程碑。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）歌手林憶蓮昨天在北京舉行「迴響Resonance」巡演，作為出道40週年里程碑，4萬歌迷大合唱時代金曲，尖叫歡呼聲讓林憶蓮感動到頻頻落淚。

唱片公司今天以新聞稿分享，林憶蓮睽違9年，昨晚於北京工人體育場帶來「迴響Resonance」巡演北京站的演出，作為出道40週年里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林憶蓮開場身著銀色光纖華服，以「躺平」方式從巨大機械圓盤緩緩升起，以歌曲「柿子」點燃全場；唱到「傾斜」時，3座巨型圓形升降台隨節奏旋轉交錯，配合迷離的霓虹光影，重現上世紀香港都市的摩登幻境。

現場吶喊支持太過熱烈，演出過程中林憶蓮數次動容落淚，數萬人揮舞著螢光棒大聲合唱「至少還有你」；此次曲目有粵語金曲「寂寞流星群」、「野花」、「逃離鋼筋森林」等，也有「纖維」、「歸零」等近年力作。（編輯：張雅淨）1140525

林憶蓮
林憶蓮廣州風雨會歌迷 加唱微涼、再見悲哀
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
BTS成員j-hope來台開唱 飆中文撩粉「真的很開心」
72
更多編輯台推薦新聞：