林憶蓮北京開唱 歌迷合唱「至少還有你」逼熱淚
2025/5/25 21:05（5/25 21:41 更新）
（中央社記者陳怡璇台北25日電）歌手林憶蓮昨天在北京舉行「迴響Resonance」巡演，作為出道40週年里程碑，4萬歌迷大合唱時代金曲，尖叫歡呼聲讓林憶蓮感動到頻頻落淚。
唱片公司今天以新聞稿分享，林憶蓮睽違9年，昨晚於北京工人體育場帶來「迴響Resonance」巡演北京站的演出，作為出道40週年里程碑。
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林憶蓮開場身著銀色光纖華服，以「躺平」方式從巨大機械圓盤緩緩升起，以歌曲「柿子」點燃全場；唱到「傾斜」時，3座巨型圓形升降台隨節奏旋轉交錯，配合迷離的霓虹光影，重現上世紀香港都市的摩登幻境。
現場吶喊支持太過熱烈，演出過程中林憶蓮數次動容落淚，數萬人揮舞著螢光棒大聲合唱「至少還有你」；此次曲目有粵語金曲「寂寞流星群」、「野花」、「逃離鋼筋森林」等，也有「纖維」、「歸零」等近年力作。（編輯：張雅淨）1140525
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