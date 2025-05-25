張閔勛開轟單場2安3打點 桃猿對戰悍將跨季12連勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職樂天桃猿隊今天投打發揮，波賽樂先發6局無失分，團隊14安攻勢串聯，張閔勛開轟、單場2安3打點，助隊以6比1搶勝，跨季對戰富邦悍將12連勝。

中職樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰悍將隊，桃猿隊1局下成晉率先敲出二壘打、林智平安打推進，林泓育二壘打幫助球隊先馳得點。

桃猿3局下再起攻勢，林政華率先敲出安打，成晉、林智平接連敲安搶分，2人出局後張閔勛開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，再靠著林子偉三壘打、李勛傑二壘打再添1分保險分。

桃猿隊先發洋投波賽樂（Beau Sulser）今天用104球投6局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、2次四死球保送，無失分，拿下個人中職生涯首勝；牛棚投手陳冠宇、莊昕諺、呂詠臻依序登板，僅莊昕諺在8局失掉1分。

桃猿隊張閔勛今天先發蹲捕引導投手有功，打擊也有表現，2安3打點、個人本季首轟出爐，獲選單場最有價值球員（MVP）。

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張閔勛接受主場MVP訪問時表示，沒有特別去想能不能拿MVP，出賽就是想辦法幫助球隊，全壘打的打席，想法是把球打確實、打強，謙虛表示能開轟是因為風大被吹出去，也提到不管打好、打不好，每天都把該做的事情做好、努力珍惜。

至於跟投手的搭配，張閔勛則表示，波賽樂前幾場出賽狀況沒有特別好，但本身是很有能力的投手，搭配蹲捕想辦法就是讓波賽樂投起來舒服，幫助波賽樂投出信心。（編輯：李淑華）1140525