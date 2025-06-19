IACLEA首邀警署參與 張榮興：讓世界看見台灣

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）內政部警政署今天表示，國際校園執法管理協會17日於美國舉辦年度會議，這次首度受邀參加，署長張榮興指出，台灣積極參與國際執法合作和打擊跨國犯罪，盼讓世界看見台灣。

警政署發布新聞稿指出，國際校園執法管理協會（IACLEA）於美國時間17日上午10時，在美國亞特蘭大君悅飯店舉辦年度會議，全球校園執法專業人士、學者及相關機構都派代表參加。

現任執行長Paul Cell於開幕致詞時表示，IACLEA近年與台灣警政署及各大學建立良好合作關係，本次年會特邀請張榮興共襄盛舉，也是警政署首度參與IACLEA年會。

警政署指出，張榮興特別錄製一段全英文致詞影片，在開幕式中向全體會員致意，表達共同參與維護校園安全及社區治安的決心，並期望向國際證明台灣在治安治理能力及打擊跨國犯罪的重要性，讓世界看見台灣。

張榮興在影片中表示，台灣警察非常現代化，致力於保持專業與靈活性，並以社區及人民為核心，不論是守護校園安全或打擊各類犯罪威脅，台灣警察始終秉持正直與高度的行動力，以及採取社區參與及情資導向的警政作為，這些理念與價值相信和與會執法人員都相同。

他呼籲，全球重視台灣在國際治安中的角色，並指台灣作為亞太地區交通樞紐，深刻體會到跨國犯罪的威脅，包括詐騙、毒品、人口販運與網路犯罪等，沒有任何一國能單獨應對這些挑戰，因此國際合作不是選擇，而是必須。

張榮興說，雖然台灣未能參與國際刑警組織，但始終以負責任的態度，積極參與全球執法合作，也深信安全與正義不應受到國際政治的限制。

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警政署說明，IACLEA成立於1958年，是全球規模最大的校園執法與安全管理組織，會員來自31個國家，涵蓋超過1000個執法機關，共有9000名警察首長、執法人員及公共安全事務主管參與其中。

同時，此協會定期舉辦年會、研討會等，探討各類警政及執法議題，並提供相關教育訓練課程，致力於協助各國警察機關尋求完善的警政方案。（編輯：方沛清）1140619