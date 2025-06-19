高醫創濕敷療法 助異膚患者減緩搔癢

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄一名中重度異位性皮膚炎幼童每次只要季節一轉變，就搔癢抓得全身傷，甚至流出組織液。經高醫評估，採用漂白水浴搭配濕敷療法，結合生物製劑，大幅改善搔癢與傷口。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天開記者會，分享異位性皮膚炎創新療法，高醫首創漂白水浴搭配濕膚療法，並結合光照療法、外用與口服藥物、生物製劑、小分子藥物等，大幅改善搔癢情形。

高醫副院長陳芳銘表示，異位性皮膚炎時常從嬰幼兒時期開始出現前兆，近8成的病患在5歲前會有症狀，這是一種長期困擾許多家庭的慢性疾病，不只影響患者本身，也常牽動整個家庭的日常與情緒。

記者會中分享，高雄一名林姓學童患有中重度異位性皮膚炎，自幼嘗試過藥膏與口服藥，甚至住院治療，但每次只要季節一轉變，就癢得受不了，抓得全身是傷，傷口流血流湯 （組織液），也因全身傷痕不敢穿短袖衣褲，嚴重影響生活品質。

林姓學童經高醫皮膚部「異位性皮膚炎全方位治療及發展中心」診斷，建議他定期使用漂白水浴搭配濕敷療法，並且結合生物製劑，經過1至2個月濕敷療程，大幅改善搔癢不再全身抓破皮。

高醫皮膚部部長藍政哲表示，高醫可依照個別病情量身規劃適合的治療策略，結合光照療法、外用與口服藥物、生物製劑、小分子藥物，並且配備全國首創漂白水浴及水療設施。

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高醫皮膚部主治醫師王暉景表示，異位性皮膚炎是一種慢性過敏性皮膚病，成因多與遺傳體質、環境刺激及免疫失衡有關。常見症狀包括嚴重搔癢、紅疹、乾燥脫屑，甚至裂傷與感染，長期反覆發作會造成情緒壓力與睡眠障礙。高醫也推動新一代生物製劑與小分子抑制劑的臨床應用，幫助中重度病患重獲生活品質。

王暉景提醒，民眾若出現長期皮膚乾癢、紅疹等反覆發作的症狀，應儘早就醫診斷避免病情惡化。異位性皮膚炎不僅是兒童病，成人也可能受害，且與氣喘、過敏性鼻炎等過敏體質高度相關。（編輯：李亨山）1140619