北醫大：攝取代糖精子死亡率增 恐影響男性生育力

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）主打零熱量的碳酸飲料、口香糖等，添加代糖保持甜蜜，但北醫大研究首度證實，攝取代糖三氯蔗糖的大鼠精子死亡率增25%，精巢組織損傷，精子活力下降，恐影響男性生育力。

糖品增加肥胖風險，可能危害健康，代糖成了不少身材管理民眾的最愛，如蜜餞、無糖碳酸飲料、含甜味劑蛋白粉、無糖口香糖及部分代餐產品，這些食品可能藏有健康陷阱，台北醫學大學營養學院去年透過細胞及大鼠實驗發現，代糖「三氯蔗糖」可能損害男性生殖功能。

台北醫學大學保健營養學系主任夏詩閔今天在記者會表示，研究發現三氯蔗糖會導致睪丸接收器T1R3表現下滑，影響睪固酮等性荷爾蒙分泌，導致精子活力下降與形態異常，連續2個月餵食大鼠相當於人類每天可接受攝取量的三氯蔗糖，精巢組織出現損傷，精子死亡率增加約25%。

夏詩閔說，不孕不育約50%為男性造成，男性不育症全球約8%至12%，與肥胖、環境因子與生活習慣有關，屬於氧化壓力造成，脂質過氧化導致荷爾蒙釋放異常。代糖三氯蔗糖就是抑制睪丸細胞生長及增加氧化壓力，提醒民眾重視安全飲食，也就是每天可接受攝取量。

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夏詩閔表示，台灣成人三氯蔗糖每天容許攝取量為5mg／kg，以60公斤成人計算，每天上限為300毫克，以含代糖罐裝碳酸飲料為例，每天最多不可以喝超過6瓶；建議偶爾食用，或在代糖容許攝取量食用者，平時可多吃蘋果等含植化素的天然蔬果，可降低氧化造成男性生殖系統損傷。

研究發表於今年5月國際環境醫學期刊環境健康視角（Environmental Health Perspectives）。夏詩閔說，過度攝取代糖，不僅可能影響男性生殖力，女性受孕狀況也可能下降，或增加早產風險，建議將三氯蔗糖環境難分解特性與食品健康風險，納入風險評估與管制政策。（編輯：李亨山）1140619