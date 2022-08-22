1至7月全台空氣品質歷年最佳 學者：俄烏戰爭減少用煤量等原因

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環保署表示，1至7月全台PM2.5平均濃度值降至13.7μg/m3（微克/立方公尺），歷年最佳。圖為民眾在高雄大港橋附近騎乘單車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北22日電）學者指出，俄烏戰爭影響台灣工業用煤減少與能源政策奏效，今年上半年全台空氣品質為歷年最好。環保署表示，1至7月全台PM2.5平均濃度值降至13.7μg/m3（微克/立方公尺），的確是歷年最佳。

中興大學環境工程系教授莊秉潔在臉書表示，今年上半年全台空氣品質為歷年最好，應該是俄烏戰爭及能源政策奏效所致。

莊秉潔認為，空氣品質改善的原因主要有4點，包含全台工業用煤量相對去年減少8%，用油量減少18%；生質能源發電增加4.9%；柴油車用油量減少1.1%；全台降雨量增加300毫米以上。

莊秉潔引用經濟部能源統計專區資料，其中工業用煤減少8%，主要應該是俄烏戰爭，煤價大漲。台塑及工廠減少用煤，轉向台電買電；而台電這幾年調整電力結構漸以燃氣發電為主體，燃氣發電増加5%，燃煤發電減少4%，燃油發電減少5%。

莊秉潔說，去年全台鍋爐油改氣已經大體完成，也因此用油量減少18%，工業用氣増加10%。

另外，莊秉潔指出，今年能源局將生質能發電躉售每度調高至新台幣5元，的確非常有助於農業廢棄物露燃減少，南投及屏東的PM2.5（細懸浮微粒）改善，應該與此農廢發電政策有關。

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行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，統計全台60個空氣品質手動測站，依標準方法測量，比較1至7月同期PM2.5平均濃度值，108年為17.7μg/m3、109年15.5μg/m3、110年17.6μg/m3，今年則達到13.7μg/m3，的確創歷年最佳紀錄；而今年上半年也是首次降至環保署設定的年平均值標準15μg/m3以下。

蔡孟裕補充，近年環保署推行老舊柴油車大量淘汰，目前已少4成多，約5.6萬輛；另外鍋爐改善已達約98%，都有助空氣品質改善有關；而國營事業燃煤減少及防制設施的完工也有幫助；此外，今年年初中北部下雨日數較多也是因素。（編輯：陳政偉）1110822