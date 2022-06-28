平均每天僅2小時陽光 5月創同期日照最少紀錄

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，統計今年梅雨季，因鋒面影響，5月創下全台日照時數同期最少紀錄，僅僅78.5小時，平均1天僅2個小時多；而5月雨量也是有史以來第6多，雨日是第4多。

中央氣象局今天舉行「111年颱風季展望記者會」。氣象預報中心主任呂國臣表示，回顧今年5、6月梅雨季，台灣分別在5月中旬、5月下旬及6月上旬受到梅雨鋒面影響，5月溫度明顯偏低，雨量偏多，全台日照時數創下該月最少紀錄；6月溫度回歸正常，雨量為正常至偏少。

呂國臣進一步說明，夏季季風約5月中旬進入南海，開啟梅雨季，太平洋高壓也在5月中減弱，一直到6月中旬，6月下旬起進入夏季天氣，午後雷雨旺盛。

呂國臣表示，根據統計，今年分別在5月12日、5月23日、6月6日有3波梅雨鋒面，分別影響期間約3天，由於普遍都有降雨的情況，影響溫度下降，因此大多高溫都是偏低的情況。

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呂國臣說，統計梅雨季降雨北多南少，5月又多於6月，雨量平均約497.2毫米，接近氣候平均值；另外5月雨量是有史以來第6多，雨日是第4多，其中彭佳嶼、鞍部、基隆氣象站都是設站以來同期雨日最多的。

呂國臣表示，日照時間部分，5月的氣候平均值是148.8小時，今年5月僅78.5小時；5、6月溫偏低，就歷史資料來看，5月是同期第5冷，平均為26.2度，是2000年以來最低。（編輯：屈享平）1110628