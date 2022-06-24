台北市區罕見下冰雹 高溫驟降10度

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中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中雙北地區也同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意。圖為台北市區午後降下大雨，從高處遠眺出現雨瀑景觀。中央社 111年6月24日

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（中央社記者余曉涵台北24日電）受到對流雲系發展旺盛影響，今天台北市除了午後降下大雨外，也罕見下起冰雹，溫度部分從原本高溫攝氏34度以上，在下雨過後，降到24度。

受到對流雲系發展旺盛影響，台北市及新北市今天中午過後下起大雨外，甚至部分地區也出現冰雹。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受媒體訪問指出，原本就預測台北中正區、萬華區和新北市永和區等今天容易出現冰雹情況，今天下午1時40分到55分時，在台北市中正區的中央氣象局附近也觀測到冰雹情況，當時雨勢很劇烈，陣風也很強，瞬間陣風達到9級到10級，伴隨米粒般大小的冰雹。

氣象局指出，過去氣象局附近也有觀測過冰雹情況，過去出現冰雹曾有3次，包括2013年、1998年、1979年，仍屬罕見。

除此之外，黃恩鴻表示，若用台北氣象站來看，今天最高溫出現在上午11時20分，達到攝氏34.8度，一直到下雨前都還維持34度以上高溫，但雨下完後的下午2時，溫度只剩24.9度。（編輯：陳政偉）1110624

（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

台北市午後對流雲系發展旺盛，一度降下大雨。警消下午獲報，在西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌，所幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月24日