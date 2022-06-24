天氣晴朗炎熱 吳德榮：下週注意熱帶擾動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象專家吳德榮說，24日、25日太平洋高壓逐漸東退，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在攝氏36度以上。圖為台北車站附近，民眾用手遮擋太陽。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮說，今明兩天太平洋高壓逐漸東退，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在攝氏36度以上；模擬模式顯示，下週台灣到呂宋島一帶將有熱帶擾動的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明兩天「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在攝氏36度左右，注意防曬、防中暑。

吳德榮說，午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍擴大，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生機率，應注意氣象局特報。

中央氣象局也持續發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、嘉義市、台東縣地區，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26至28日太平洋高壓逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲，高溫仍在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後有強對流發展的條件，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意劇烈天氣的發生。

吳德榮說，29、30日熱帶擾動外圍雲系接近，各地有局部陣雨，並有較大雨勢。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式，模擬30日晚間8時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率，最高達60%，但模擬其發展成颱的機率（≦20%）仍偏低，模式會持續調整，應繼續觀察。（編輯：謝雅竹）1110624