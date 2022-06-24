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雙北注意大雷雨 14縣市大雨特報

2022/6/24 13:59（6/24 14:14 更新）
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中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息。圖為台北市中正區民眾撐傘買午餐。（中央社檔案照片）
中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息。圖為台北市中正區民眾撐傘買午餐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北24日電）中央氣象局今天下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分止，提醒民眾注意。

氣象局也發布大雨特報，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今天北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局同時針對台北市及新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。

大雨特報地區為台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。（編輯：陳政偉）1110624

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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