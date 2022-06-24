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北市大雷雨 20公尺高樹木倒塌壓毀2車及交通號誌

2022/6/24 15:09（6/24 15:38 更新）
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台北市午後對流雲系發展旺盛，一度降下大雨。警消下午獲報，在西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌，所幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月24日
台北市午後對流雲系發展旺盛，一度降下大雨。警消下午獲報，在西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌，所幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月24日
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（中央社記者劉建邦台北24日電）中央氣象局今天下午發布大雨特報，台北市及新北市同時發布大雷雨即時訊息。北市警消獲報，西寧北路附近路口有20公尺高樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌等，無人受傷。

中央氣象局下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

台北市警消下午2時4分獲報，位於西寧北路、長安西路附近有一棵高度約20公尺、直徑約80公分樹木倒塌在路上，並壓損圍牆、路口交通號誌、1輛自小客車、1輛小貨車，無人受傷。至於樹木倒塌原因仍待釐清。（編輯：李錫璋）1110624

中央氣象局24日下午發布大雨特報，包含台北市、新北市同時發布大雷雨即時訊息。台北市警消午後獲報，西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓損圍牆、路口交通號誌、1輛自小客車及1輛小貨車，所幸無人受傷；樹倒原因仍待釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月24日
中央氣象局24日下午發布大雨特報，包含台北市、新北市同時發布大雷雨即時訊息。台北市警消午後獲報，西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓損圍牆、路口交通號誌、1輛自小客車及1輛小貨車，所幸無人受傷；樹倒原因仍待釐清。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月24日
中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中雙北地區也同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意。圖為台北市區午後降下大雨，從高處遠眺出現雨瀑景觀。中央社 111年6月24日
中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中雙北地區也同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意。圖為台北市區午後降下大雨，從高處遠眺出現雨瀑景觀。中央社 111年6月24日
受對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息。圖為台北市信義區民眾在大雨中拉起裙擺快步走。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
受對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息。圖為台北市信義區民眾在大雨中拉起裙擺快步走。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。台北市中山區午後下起大雨，民眾騎腳踏車被淋成落湯雞。中央社記者吳家昇攝 111年6月24日
中央氣象局24日下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市也同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。台北市中山區午後下起大雨，民眾騎腳踏車被淋成落湯雞。中央社記者吳家昇攝 111年6月24日
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