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竹縣午後大雨9人受困溪谷 警涉水搶救全數脫困

2022/6/23 22:03（6/23 22:31 更新）
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新竹縣警察局橫山分局泰崗派出所23日獲報，在鎮西堡往神木區1公里溪谷處有9名民眾受困，經員警涉水將人救出，全數脫困。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月23日
新竹縣警察局橫山分局泰崗派出所23日獲報，在鎮西堡往神木區1公里溪谷處有9名民眾受困，經員警涉水將人救出，全數脫困。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣橫山分局泰崗派出所今天下午獲報，在鎮西堡往神木區1公里溪谷處有9名民眾受困，經員警涉水將人救出，全數脫困。

橫山分局晚間發布新聞稿指出，泰崗派出所在今天下午2時30分許，獲報轄區鎮西堡往神木區1公里溪谷處，有民眾受困，經了解後，因午後大雨造成溪水暴漲，一行從新北市到此的登山客共9人（4男5女），返程時受困於溪邊。

警方表示，泰崗所長劉約忠立即通知田埔消防小隊支援，同時，與所內同仁林孝儒前往救援，在由登山口1公里往下挺進至溪谷底，發現報案登山客一行人在溪邊等待救援。

警方指出，由於民眾心情相當不穩定，先安撫後，等待雨勢稍微減緩時，員警涉水至對岸，將受困民眾逐一接回，前後費時近半小時人力接駁，皆安全脫困。

警方強調，山區氣候多變，民眾行前應事先了解天氣狀況，做好萬全準備，以確保安全。（編輯：陳仁華）1110623

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