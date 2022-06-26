疫情緩降加天氣熱 墾丁久違沙灘滿消暑人潮

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，旅遊人潮出籠，又加上氣溫都在攝氏30度以上，墾丁沙灘出現久違戲水人潮；警方預估今天下午4時至晚間8時，為北返車潮高峰時段。

依據中央氣象局資料，屏東縣高溫資訊呈現橙色燈號，週末2天，氣溫都在30度以上，天氣炎熱，民眾頭頂大太陽，也要衝入墾丁海邊戲水消暑。

墾丁潘姓水上業者告訴中央社記者，這週末是自疫情以來，人潮最多的時候，整體雖然無法與疫情前相比，但可能天氣熱加上疫情趨緩，戲水人潮算多，欣慰的是「至少遊客回來了」。

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屏東縣民宿協會理事長林淑敏則表示，今年暑假有望重回滿房榮景，不過也可能受到疫情影響，多以包棟或包層形式，受到民眾青睞，期待旅遊振興方案上路，也拉抬平日住房率。

屏東縣警察局枋寮分局交通組巡官鍾易宸指出，25日上午10時，台1線水底寮5岔路口車流量每小時達2700輛，比起以往週末多出200輛次，預估今天北返高峰會在下午4時至晚間8時，將視車流狀況執行號誌燈空置，疏導車流。（編輯：黃世雅）1110626