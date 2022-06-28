夏季颱風數預估偏正常 7月是否有雙颱待觀察

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，由於今年夏季反聖嬰現象偏弱，預估颱風生成數、影響台灣個數都偏正常，強度也偏正常；7月在南海、菲律賓東方海面都可能有熱帶系統生成，是否影響台灣仍需觀察。

中央氣象局今天舉辦「111年颱風季展望記者會」，氣象預報中心主任呂國臣表示，預估今年夏季反聖嬰現象偏弱，對台灣影響較小，可能秋冬才會再增強；檢視各國數值模擬結果，預測今年7月至9月氣溫以正常至偏熱的機會較大，雨量則以正常機會較大。

呂國臣說明，今年西太平洋海溫偏暖，聖嬰年颱風會離台灣較遠，反聖嬰年可能會較接近台灣，未來颱風形成的位置可能不會離台灣太遠，在台灣、菲律賓東方海面形成後，可能會往台灣、或北轉向日韓；因颱風形成後移動的距離不長，所以預估颱風強度也是偏正常為主。

呂國臣指出，統計今年至今，西北太平洋僅2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少。往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中侵襲台灣約3至4個，預估今年下半年颱風生成總數及侵台個數都以正常範圍機會較大。

氣象局資深預報員伍婉華表示，目前在台灣南方的低壓帶中，南海、菲律賓東方海面都適合熱帶系統發展，但什麼地方、形成什麼系統、是否會對台灣有影響，仍要持續觀察。

伍婉華說明，目前南海的熱帶系統有在增強，預估會往北北西、或偏西移動，菲律賓東方海面的情況各國預測仍不一致；如果形成2個勢力相當的系統，距離約1000公里左右，也可能會有藤原效應、彼此影響，但現在都言之過早。

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伍婉華提醒，台灣7月起主要受南方大低壓帶影響，容易出現明顯降雨，南部會有斷續短暫陣雨或雷雨，東南部、南部部分地區及恆春半島會有局部大雨；各地午後可能會有明顯降雨，部分地區會轉為整天不定時有雨。

氣象局表示，為提早對各級防救災單位提供進行風雨衝擊評估所需颱風風雨預報資訊，今年將視颱風外圍環流威脅程度，在海上颱風警報期間，比照陸上警報，滾動發布縣市風雨預報及3小時間隔的定量降水預報，另舉行最新颱風動態說明記者會。（編輯：張雅淨）1110628