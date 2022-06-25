7月天象精彩 2022最大最後超級滿月7/14現身

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市天文館今天表示，7月天象精彩，14日會出現超級滿月，不只是今年最大也是最後一次；28至30日還有4個流星雨，且觀察條件佳。

台北市立天文館新聞稿表示，7月4日地球過遠日點，當天太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球炎炎夏日，可見太陽直射的威力，同時太陽黑子也超出預期地大量出現，相當有看頭；14日的滿月是今年最大滿月，比6月的超級滿月還大還亮，也是今年最後一次超級滿月。

此外，金星、木星、水星、火星、土星在天空排成一線的「五星同現」奇景也將出現，有著漂亮光環的土星晚間10時就升起，而衛星環繞、帶紋繽紛的木星也在午夜前亮相，民眾可用小望遠鏡或雙筒望遠鏡觀賞。

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7月28至30日則有4個流星雨，雖然除了數量最多的寶瓶座δ南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色。

天文館指出，若再加上正逐漸邁向極大的英仙座流星雨，晚上10時到天亮前，有5個流星雨同場齊舞，而且月相近朔，觀察條件極佳，觀賞起來不輸一場大流星雨。（編輯：李錫璋）1110625