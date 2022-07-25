德國堅持關核電廠 波蘭願租用捍衛歐洲能源安全

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（中央社記者彭維楀華沙25日專電）波蘭共同左翼黨（Lewica Razem）議員馬蒂西亞（Paulina Matysiak）21日在波蘭議會提出前衛建議，「如果德國人不想自己使用他們的核能，他們應該把它租給波蘭。」

她在波蘭議會的歐盟事務委員會議中進一步指出，「在2022年，關閉低碳能源發電廠是氣候犯罪。我們應該努力確保核電站不被關閉。」

隨著俄烏戰爭即將延長到冬季，歐盟能源危機依然未解。長久以來，德國獨自透過波羅的海北溪1號和2號管道從俄羅斯進口天然氣，並供應給歐洲各國，獨自享受進口與代理天然氣的特權，控制著整個歐洲。

但也因俄烏戰爭爆發，使得大部分國家理解到俄羅斯將天然氣武器化來控制歐洲整體能源與經濟命脈。

波蘭媒體Vikendi24日報導，許多能源和經濟專家警告德國不要將境內的核電廠全數關閉，但德國政府仍表示最後3座核電站─Isar 2、Emsland 和Neckarwestheim 2將於今年關閉，並退出電網。

但另一方面，偏偏波蘭沒有核電廠。波蘭1989年首次嘗試利用蘇聯技術開發自己的核能，但後來被取消；新計劃是在2033年開始營運位於格但斯克以北的發電廠。

波蘭共同左翼黨領袖詹柏格（Adrian Zandberg）在推特上也建議，波蘭提出一個前衛性建議，倘德國不想自己使用他們的核能，他們應該把它租出去，因為德國核電站應該繼續「為了歐洲的安全和氣候的利益」運行。

波蘭能源媒體Energetyka24在16日揭露德國政府誤導德國公民，暗示由於燃料供應困難，德國核電站的運營將無法延長。所有跡像都表明，柏林希望不惜一切代價關閉核電站。

這項政策令許多人不解，因為能源危機沒有解除，歐洲都將掌握在俄羅斯手中，為歐洲與自己國家奮戰的烏克蘭人性命，更在德國能源政策中，顯得一點都不重要。

這項由馬蒂西亞所提出的建議也引起許多德國以及歐盟媒體的關注。根據波蘭媒體Gazeta Wyborcza報導，改革研究會（Insititution Reform）的執行長斯涅戈基（Aleksander Sniegocki）表示：「租約只是一個標語，它的目的是引起人們對這個問題的關注。」

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詹柏格也強調，「這不是德國內部事務，正如波蘭能源轉型不僅僅是我們國家的事情一樣。如果任何一個歐盟國家的能源系統發生動搖，我們都將承擔成本。我們不應該在這個問題上保持沉默，波蘭應該在歐盟峰會上提出這個問題。」

波蘭社群媒體輿論也表示，德國聲稱他們「不需要」電力。好吧，即使那是真的（但其實不是！），歐洲其他地區尚需要電力。如果德國可以把破壞環保造成空氣污染的褐煤電廠賣給捷克，那應該也能出租核能電廠給波蘭才是。（編輯：韋樞）1110725