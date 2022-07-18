研究：德國求助燃煤發電 反促再生能源加速推展

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（中央社柏林17日綜合外電報導）儘管德國為了彌補俄羅斯化石燃料供應減少，已決定重啟燃煤電廠；然而今天發布的一份研究結果顯示，俄羅斯侵略烏克蘭引發的後果，可能反而使得德國能源轉型至綠能的速度加快。

路透社報導，柏林原本持續推動轉換至再生能源，目標2030年底前達到全國發電量的80%。

信用保險商安聯貿易（Allianz Trade）所做的研究發現，德國設定的綠能目標，中期內很可能令再生能源占所有電力來源的比重增加，甚至超越在2035年底前達到巴黎氣候協定目標所需要求。

根據研究，德國政府本月稍早批准的增加燃煤發電，並不會使得歐洲聯盟（EU）的二氧化碳排放量升高，這是因為受到歐盟的排放權交易制度限制。

研究指出，由於歐盟的排放權交易價格高，煤炭不太可能變成俄羅斯天然氣的長期替代品。作者齊默（Markus Zimmer）表示：「（燃煤發電）將被市場淘汰。」

齊默還提醒，德國政府為了達到設定的目標，必須讓再生能源的規劃和批准程序簡化及加速。

這份研究還估計，德國的再生能源發電擴張計畫，需要每年投資約280億歐元（約新台幣8400億元）直到2035年；而為了達到這些目標，相關產業在2022至2035年間將需要約44萬名人力。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110718