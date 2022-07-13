德國能源供應大轉向 將陸續停購俄煤和天然氣

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）德國財政部副部長庫克耶斯今天在澳洲雪梨舉行的會議中表示，德國能源供應來源將有重大轉變，8月1日起將完全停止購買俄羅斯的煤，12月31日後也不會再買俄國石油。

路透社報導，庫克耶斯（Joerg Kukies）表示，歐盟放棄俄羅斯每年供應的1580億立方公尺天然氣後，未來最大的挑戰是如何填補這巨大的缺口。

他在由澳洲政府及國際能源總署（IEA）共同主辦的「雪梨能源論壇」 (Sydney Energy Forum）說：「我們在幾週內就會停止使用俄羅斯的煤。」

他表示，德國現在用的煤炭和石油都有40%由俄羅斯供應。

庫克耶斯說：「任何瞭解德魯斯巴輸油管線（Druzhba）歷史的人就知道，那是蘇維埃帝國控制東歐的手段，要擺脫這種依賴並不容易，但卻是我們在幾個月時間內就要做到的事。」

德國正火速發展液化天然氣接收站，以協助填補天然氣供應的缺口。但他強調，儘管美國和卡達可以供應歐洲300億立方公尺的液化天然氣，但缺口仍舊非常大。

他表示，雖然德國正專注於轉型到淨零碳排，並且在最近立法加速開發可再生能源的計畫，但天然氣對這樣的轉變至關重要。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110713