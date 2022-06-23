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俄羅斯恐斷供天然氣 引發德國核電廠延役辯論

2022/6/23 19:12
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（中央社法蘭克福23日綜合外電報導）德國政府經濟顧問葛林姆今天表示，德國應該延長國內核電廠服役年限，以避免發生「極端狀況」，而俄羅斯一旦停止供應天然氣，恐導致德國經濟萎縮12%。

德國政府經濟顧問委員會委員葛林姆（Veronika Grimm）告訴馮克（Funke）媒體集團，境內目前還在運作的核子反應爐延長服役年限或許可以「提供一些喘息空間」。

法新社報導，日本2011年發生福島核災事件後，德國決定分階段廢除核電，國內最後3座核電廠將於今年底除役。

葛林姆指出，在極端情況下，倘若俄羅斯斷供天然氣，德國經濟恐萎縮達12%。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則是在21日告訴「慕尼黑水星報」（Muenchener Merkur），讓這些電廠繼續運轉「行不通」。

保守派的巴伐利亞邦總理索德（Markus Soeder）也推動核電廠延役，他在本週表示，此舉「當然」有可能。

但德國能源公司、經營目前服役中3座核電廠之一的萊茵集團（RWE）老闆告訴德國「世界報」（Die Welt），現在「太遲了」。

他說，除了安全問題外，燃料棒取得的問題也是這些核電廠今年底之後能否營運的障礙。

路透社引述消息人士說法報導，德國今天將進入三階段緊急天然氣計畫的第二階段，但其中一項條款允許相關業者將能源飆升的成本轉嫁給客戶，則不會啟動。

所謂的第二階段為「警報階段」，是當政府得知天然氣長期供應短缺的高風險，理論上允許公用事業公司將漲價轉嫁給企業和家庭，從而有助於降低需求。

要求匿名的消息人士指出，德國今天將進入第二階段，但允許公用事業業者將成本轉嫁的條文則不會啟動。

自從俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上週以遭制裁無法維修設備為由，減供透過北溪一號管線（Nord Stream 1）輸送的天然氣至運輸量的40%後，外界即臆測德國可能進入三階段緊急天然氣計畫的第二階段。

在第二階段，市場仍有能力吸收短少的數量，而無須國家介入，國家在最後的緊急階段才會出手干預。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1110623

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