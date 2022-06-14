台電：自經濟制裁開始 即未再向俄羅斯購買燃煤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）外電報導，包括荷蘭殼牌、台電等15家企業持續購買來自俄羅斯化石燃料，台電今天澄清，自經濟制裁起即未再購買俄羅斯燃煤，目前只剩先前採購的長約30萬噸尚未交貨。

俄烏戰爭爆發以後，各國相繼祭出禁運俄羅斯油氣等經濟制裁，不過，根據外電報導，截至今年5月，全球仍有15家企業，包含荷蘭殼牌（Shell）、法國道達爾（Total）等國際石油公司以及台電等在內，均持續進口俄羅斯化石燃料。

對此，台電澄清指出，經濟制裁之後，即沒有再購買俄羅斯燃煤，後續也不會再從俄國進口。

台電說明，燃煤採購分成長約、現貨兩種，俄羅斯燃煤僅占台電1年進口燃煤3%；先前已敲定今年進口量包含60萬噸長約、以及56萬噸（7船）現貨，合計共116萬噸，現貨皆已交貨，目前僅剩30萬噸長約燃煤尚未交貨。

根據台電資料，每年燃煤用量約2800萬公噸，以去年為例，燃煤機組發電量占台電總發電量約37%，屬於基載電源；燃煤來源以亞太地區主要出口國的印尼與澳洲為大宗，另有少數來自俄羅斯、哥倫比亞及南非。（編輯：林淑媛）1110614