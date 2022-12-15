三金團隊操刀 台北101跨年煙火首次360度展演

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（中央社記者曾智怡台北15日電）年末將至，台北101今天宣布，跨年大秀由三金（金馬、金曲、金鐘）團隊操刀，今年斥資逾新台幣5000萬元，使用全新T-Pad燈網，打造長達300秒、共1萬6000發煙火，也是首次結合光束燈、雷射等，在建築四面360度展演，預估吸引百萬人潮在跨年夜同樂。

台北101今年以「關懷世界 閃耀夢想」為新年驚豔101雙跨年主題，延攬擅長燈光視覺展演的藝術家賴雨農擔任總導演，團隊成員包括副導演動畫專家凌偉倫、負責原創音樂的陳建騏老師、專精雷射燈光的吳玉麟，以及煙火設計李秀超，各別過去多次負責金曲、金鐘與金馬獎的策畫展演，堪稱史上最豪華三金團隊。

台北101董事長張學舜接受媒體採訪表示，今年用全新燈網、最新科技展現燈光秀，預估跨年夜吸引百萬人潮造訪台北101週邊，感謝政府單位和國內外企業支持，約5000萬元左右預算來自上述單位。台北101補充，5大贊助單位為觀光局、台灣證券交易所、中國信託、中華電信、奧迪。

本次跨年大秀維持倒數後展演300秒，設計多種來自台灣和歐洲的花色煙火，包括和平鴿、笑臉以及生命之樹，並搭配最新無屑低煙技術。同時，除了全新T-Pad燈網之外，今年首度結合光束燈、雷射等戶外光效展演，加上煙火、多媒體動畫、建築燈光、原創音樂，打造全感官沉浸大秀。

此外，今年煙火採用與杜拜哈里發塔及艾菲爾鐵塔同級高規格產品，並與本土山鈦煙火聯手提供最佳展演效果。

值得注意的是，過去僅於大樓北面展演，今年在大樓其他三面新增高光雷射，實現四面360度全展演。

台北101表示，自12月初起，T-Pad已開始每天倒數迎接2023年，並使用多國語言向民眾打招呼與示愛，迎接越來越多的國際觀光客。今年也首次在耶誕週末打造耶誕燈光秀，在23至25日連續3天、每天晚上18時5分首映，每15分鐘展演一場150秒演出。（編輯：張均懋）1111215