台南見111年最晚日落 屏東迎新年首道曙光

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（中央社記者張雄風台北27日電）中央氣象局發布111至112年跨年日沒日出資料。今年本島平地最晚日沒的景點為台南市台江國家公園西邊的七股海堤；明年元旦本島平地第一道曙光則是在屏東恆春的龍坑。

根據氣象局官網「111至112年跨年日沒日出資料」，今年本島平地日沒最晚時間出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，預估時間是傍晚5時24分58秒；至於離島部分，以金門烈嶼L18據點海灘傍晚5時29分26秒最晚。

氣象局指出，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、台中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區受陸地天際線影響，難見日落於海平面。

氣象局說，明年元旦第一道曙光，本島平地是在屏東恆春的龍坑清晨6時35分6秒最早；離島最早日出為台東蘭嶼東清6時32分37秒。

氣象局補充，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣小野柳遊客中心海邊可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

氣象局說明，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或日沒會延後。

至於跨年夜的天氣，氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，31日仍有東北季風影響，預估大台北東側會有零星降雨，因此若有意前往101看煙火的民眾可能要攜帶雨具；若是想要看到明年第一道曙光，在北部、東半部由於雲層較厚，看到的機會偏低。（編輯：管中維）1111227