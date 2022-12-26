新竹峨眉3.3度 吳德榮： 28日起東北季風影響 跨年迎風面有雨

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氣象專家吳德榮表示，26日白天起氣溫逐漸回升，28日下午起受東北季風影響，迎風面雲多。圖為台北市松山區午後民眾出門不忘加強保暖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉攝氏3.3度。氣象專家吳德榮表示，今天白天起氣溫逐漸回升，28日下午起受東北季風影響，迎風面雲多，預估跨年迎曙光的活動並不理想。

中央氣象局今天發布 低溫特報 ，今晨至上午輻射冷卻影響，各地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義及台南有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉3.3度、苗栗縣頭屋鄉3.6度。台北市則以北投區7.5度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚間仍偏冷，應注意保暖；各地晴朗穩定，花東偶有零星降雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，28日下午起至112年1月1日清晨，受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年迎曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨，並不理想。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，112年1月1日白天至1月2日氣溫略升，迎風面仍有局部短暫雨；1月3日則有冷空氣逐漸南下。此為期末模擬，各國模式並不一致、且皆在調整中，應持續觀察。（編輯：黃世雅）1111226