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南橫埡口溫度接近零度 出現20公尺冰瀑奇觀

2022/12/24 15:21（12/24 15:37 更新）
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寒流發威，南橫公路向陽至埡口路段24日上午出現攝氏1度低溫，埡口山莊附近瀑布更形成20公尺長的冰瀑。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月24日
寒流發威，南橫公路向陽至埡口路段24日上午出現攝氏1度低溫，埡口山莊附近瀑布更形成20公尺長的冰瀑。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月24日
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（中央社記者盧太城台東縣24日電）寒流發威，南橫公路向陽至埡口路段上午出現攝氏1度低溫，埡口山莊附近的瀑布形成20公尺長的冰瀑，沿線還有許多冰柱和冰瀑，壯觀的景色讓遊客讚嘆不已。

中央氣象局表示，今天寒流增強，清晨加上輻射冷卻影響，嘉義以北、近山區平地或河谷出現局部攝氏6度以下低溫，除台東、馬、澎之外，全台縣市皆有局部10 度以下低溫出現機率，台南以北局部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現可能。

海拔2600公尺至2722公尺的南橫公路向陽至埡口大關山隧道今天清晨在1至2度，民眾等不到飄雪，但沿線卻出現冰柱和冰柱構成的冰幕，埡口山莊附近石頭公旁20幾公尺長的瀑布也結成冰，相當壯觀。遊客說「哇！比下雪還棒」。除冰瀑外，變化多端的雲海，也讓遊客讚嘆，仍吸拍照。

台東縣警察局關山分局向陽派出所提醒民眾，這幾天南橫公路栗松至埡口路段，上午9時至下午4時這段時間，容易出現濃霧，能見度僅有2、3公尺，民眾上山要注意安全，以及保暖措施。（編輯：黃世雅）1111224

寒流發威，南橫公路向陽至埡口路段上午出現攝氏1度低溫，埡口山莊周邊沿線出現許多冰柱和冰瀑等，壯觀景色令遊客驚豔，還有小朋友開心抓起冰棒。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月24日
寒流發威，南橫公路向陽至埡口路段上午出現攝氏1度低溫，埡口山莊周邊沿線出現許多冰柱和冰瀑等，壯觀景色令遊客驚豔，還有小朋友開心抓起冰棒。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月24日
#南橫公路
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