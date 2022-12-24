寒流發威桃園苗栗僅4.3度 吳德榮：26日白天氣溫才回升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

24日上午桃園大溪及苗栗公館觀測到4.3度，新北市樹林也出現4.5度。圖為新北市板橋區外出民眾穿厚外套、戴圍巾加強保暖。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）寒流發威，根據氣象局觀測，今天上午桃園大溪及苗栗公館都觀測到4.3度，新北市樹林也出現4.5度。氣象專家吳德榮說，今明2天台灣本島都有機會出現4度低溫，要到26日白天才會回升。

寒流發威，根據中央氣象局觀測，今天清晨最低溫出現在桃園大溪及苗栗公館，都觀測到攝氏4.3度，第3名的則是新北市樹林也只有4.5度，南投中寮4.8度。

氣象局持續發布 低溫特報 ，今天至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台南以北有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）區域為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）為基隆市、新竹市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至26日清晨，受到乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，今、明2天本島平地的最低氣溫仍在4度左右，民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。27、28日氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，28日下午起到30日受東北季風影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

至於跨年天氣如何？吳德榮表示，模擬仍是「東北季風」型態，但屬期末、不確定性大，迎風面各地會受到什麼程度的影響，言之過早，應再觀察。（編輯：黃世雅）1111224