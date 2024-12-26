吳德榮：入冬首波強烈大陸冷氣團28日報到

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（中央社記者余曉涵台北26日電）氣象專家吳德榮說，今天鋒面掠過，北部稍微轉涼，明天冷空氣南下，氣溫漸降，北台越晚越冷，28日將是入冬以來首波的強烈大陸冷氣團報到，有機會創下入冬以來低溫紀錄。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天北部、東半部仍有局部短暫雨，鋒後冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈冷。

吳德榮指出，28日至30日為入冬以來首波強烈大陸冷氣團，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至攝氏6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。

吳德榮提醒，屆時應注意「中央氣象署」的「低溫特報」，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，跨年、元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響，東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾。

吳德榮指出，跨年、元旦氣溫略回升、早晚仍偏低，戶外活動要注意保暖，明年1月2日起有另一波冷空氣，各國模擬已明顯修弱，但其強度及影響時間、差異仍大，需持續觀察模式調整。（編輯：李淑華）1131226