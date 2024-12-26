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首波強烈大陸冷氣團27日報到 明顯轉冷探10度以下

2024/12/26 17:24（12/26 18:04 更新）
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圖為民眾到台北松山文創園區，穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象署今天說，明天受到首波大陸冷氣團影響，各地都會明顯降溫，最冷的時間點將落在週末，預計低溫下探攝氏11到13度，不排除沿海空曠地區有機會出現10度以下低溫。

首波強烈大陸冷氣團有機會報到，中央氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，明天受到強烈大陸冷氣團影響，各地都會感到明顯降溫，最冷的時間點會是在週末這2天，尤其28日及29日清晨是最低溫的時間點。

官欣平說，這波冷空氣中部以北、東北部下探攝氏11到13度，但由於這波冷空氣是先濕冷後面再乾冷，因此輻射冷卻影響下，不排除部分地區有機會出現10度以下低溫。

官欣平表示，受到南方水氣影響，加上冷空氣，27日及28日中部以北3000公尺以上高山不排除有降雪機率。

官欣平說，30日白天起冷空氣減弱，各地逐漸回溫，北部高溫有回到18度到20度左右，31日跨年夜那天東北季風影響稍微轉涼，跨年夜低溫中部以北13度到14度，難不為15度到18度，迎風面有降雨機率。

官欣平說，明年1月1日、1月2日及1月3日目前研判都是受到東北季風影響，中間會短暫回溫，但後續還要再觀察。（編輯：陳政偉）1131226

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