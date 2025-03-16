冷氣團來襲17日晚至18日晨最冷 中部以北探10度

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署今天表示，強烈大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，預估17日晚至18日晨最冷，中部以北平地低溫探攝氏10度，局部地區更低；20日起冷氣團減弱，但輻射冷卻影響，日夜溫差逾10度。

交通部中央氣象署今天下午更新 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今晚至明天苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，受到強烈大陸冷氣團影響，今天仍然是在降溫的過程，預估最冷的時間點在17日晚間至18日清晨，中部以北、東北部平地低溫約10至13度，其他地區15、16度，局部地區會再低一些。

官欣平指出，預估這波冷氣團影響至19日，20日起冷氣團開始減弱，但輻射冷卻影響明顯，白天回溫，但夜晚清晨仍然偏冷，要留意日夜溫差大，預估22日、23日北部全天氣溫約15至26度，中南部低溫約13、14度，白天高溫可回升至26、27度。

降雨方面，官欣平提到，目前水氣已經開始逐漸減少，明天及18日主要是冷氣團影響，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；19日起水氣逐日減少，以東半部地區有零星短暫雨為主，其他地區大致是晴到多雲。

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官欣平說，若溫度及水氣能配合，今天至19日中部以北3000公尺以上高山，其中17日、18日北部及東北部2000公尺左右山區有零星降雪的機會。

官欣平提醒，高雄以北、宜花局部地區及恆春半島等地要注意較強陣風；另外，17日至18日清晨基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海可能有長浪發生。（編輯：管中維）1140316