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新北五股清晨9.2度 吳德榮：20日前平地最低溫可能降至5度

2025/3/16 08:16（3/16 08:41 更新）
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圖為北市士林區民眾外出穿羽絨衣保暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署今天針對新北、桃竹苗地區發布低溫特報，清晨平地最低溫為新北五股區攝氏9.2度；氣象專家吳德榮表示，今天北台灣愈晚愈冷，明天至20日，部分平地最低氣溫甚至可降至5度左右。

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今天新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，今天清晨平地最低溫為新北市五股區9.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面帶主要降雨已通過，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起，東北風迎風面仍有殘餘水氣，北部及東半部有局部短暫雨機率，雨勢已大幅減緩。

吳德榮指出，今天冷空氣接續南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈冷，直逼「強烈大陸冷氣團」標準。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至25日連續9天都是高壓影響的型態；明天至20日各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨機率，白天在陽光下不覺冷，入夜及清晨因「輻射冷卻」加乘，將強烈大陸冷氣團推升至接近「寒流」標準，部分平地最低氣溫甚至可降至5度左右。

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此外，吳德榮提醒，連續多天日夜氣溫都有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。

吳德榮說，21日白天起至25日各地晴朗無雲，冷空氣漸減弱，天氣逐日回暖、日夜溫差大；21、22日清晨部分平地仍有10度以下輻射低溫。（編輯：陳仁華）1140316

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#洩天機教室
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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