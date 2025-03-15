台東芒果遭颱風及寒害收成銳減 農民陳情盼獲補助

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（中央社記者張祈台東縣15日電）去年接連颱風，加上今年初寒害，台東市區芒果花授粉狀況不佳，農民推估只剩1、2成可收成，民進黨立委莊瑞雄今天邀集農政單位會勘，爭取補貼農損。

莊瑞雄說，今年冬天打破冷很早、冷很久、超級冷3項紀錄，本來就不好照顧的夏雪芒果，因低溫導致授粉不良，著果率不高，且出現「空包彈」，估計產量僅剩下1、2成。

莊瑞雄今天邀集台東區農業改良場、農糧署東區分署台東辦事處及10多名果農至受損嚴重的果園會勘。

種植夏雪芒果的孫姓農民說，去年10月康芮颱風來襲，果樹受損3成，當時申報災損有獲核定補助，但剩下的7成果樹又在今年1、2月受寒害影響，低溫導致授粉不良。

台東區農業改良場副場長盧柏松表示，針對不同年度、不同災害，只要受損面積達種植面積5%就可啟動災害勘察，損害面積達20%，就可申請現金補助。

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盧柏松指出，跨年度且不同災害若達損害面積，可協助勘查及補助，但依現行規定，天然災害每年僅能申請1次，若之後再遇風災等災害，將無法獲補助。

莊瑞雄表示，受極端氣候影響，農損受災嚴重收成驟減，提醒農友若受低溫影響導致授粉不良、產量受損，可向市公所申報災害救助，並請農政單位持續關注農民受害情形，視情況適時啟動後續災害會勘，以確保農友權益。（編輯：謝雅竹）1140315