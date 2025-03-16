強烈冷氣團南下漸轉乾冷 中部以北入夜低溫僅11度

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（中央社台北16日電）氣象署表示，今天隨著鋒面遠離，水氣減少、雨勢趨緩，除北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨外，中南部平地及澎湖、金門、馬祖將轉為多雲天氣。

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫持續下降，白天北部及東北部高溫只有攝氏14、15度，中部及花蓮17到19度，其他地區21到23度，到了晚間，中部以北及東北部低溫只有11到14度，其他地區15到17度，局部空曠地區會更低；澎湖全天16至18度，金門13至17度，馬祖9至13度。

東北風明顯偏強，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有平均風6級或陣風8級以上風力出現；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率。

今晚3000公尺以上高山有降雪發生機率，留意路面結冰及道路濕滑情形。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140316