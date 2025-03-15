前軍事基地化身親子遊憩空間 草草戲劇節玩法多元

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（中央社記者葉冠吟嘉義15日電）綠油油草地伴隨著孩子們歡笑聲，第17屆草草戲劇節「以上與未滿」今天正式開幕，前軍事基地、國家廣播文物館變成親子同樂遊憩空間，更讓新住民移工一展歌喉與好手藝。

本屆草草戲劇節參考法國亞維儂藝術節的模式，將場域分為「內野」嘉義縣表演藝術中心與「外野」國家廣播文物館。

其中，位於民雄市區的國家廣播文物館，其前身為日治時期興建的台北放送局民雄放送所，國民政府遷台後變成中央廣播電台民雄分台。由於電波涵蓋範圍廣大，一度改隸屬國防部、成為戒備森嚴的軍事基地，直到1999年才轉型為國家廣播文物館。

「在地人還留有這裡曾是軍營的印象，希望透過豐富的親子活動，讓大家感覺這裡很好玩、很好親近」，看著孩子們在草地上奔跑、在大型DIY玩具裝置玩耍穿梭，來自民雄的「外野」專案策展人，也是裝咖人樂團團長的張嘉祥告訴中央社記者。

這次他們與越在嘉文化棧、打貓街坊文化協會、台灣親子共學教育促進會、西榮23藝術、嘉義書式生活、宇宙安排等6個多元類型的嘉義團隊合作，透過市集、工作坊、導覽與藝術裝置等活動，張嘉祥希望能以不同視角拉近民眾與社區的距離，促進彼此交流。

負責為「外野」打造南國美食與風情的越在嘉文化棧負責人、越南新住民導演阮金紅，已連續多年與草草合作。2017年越在嘉創立以來，長期關注台灣新住民與移工，以及新二代的教育與文化，並提供多語法律醫藥諮詢服務，成為當地重要的東南亞文化交流據點。

阮金紅謙虛告訴中央社記者：「能服務多少人是緣分，我反而從他們身上獲得很多」，每年的草草嘉移人文化市集，都是由新住民夥伴協助布置攤位、設計風味小點。

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阮金紅笑說，籌備過程也像同歡活動，「大家還常常追問我，今年還會不會辦？」今年度她與草草團隊還討論出「歡唱小舞台」節目，讓多才多藝的移民工能在舞台一展歌喉，讓大家能像過節般同樂。

草草戲劇節即日起至23日於嘉義縣表演藝術中心、國家廣播文物館舉辦，帶來超過200場精彩活動。（編輯：陳政偉）1140315

嘉義年度藝文盛事草草戲劇節邁入第17屆，15日正式開跑，「外野」專案策展人張嘉祥（圖）希望藉由多元活動，以不同視角拉近民眾與在地社區的距離。中央社記者葉冠吟攝 114年3月15日

嘉義重要東南亞文化交流據點「越在嘉文化棧」是由越南新住民導演阮金紅（左2）和台籍導演丈夫蔡崇隆（左）共同創立，兩人與草草戲劇節多年合作，2025年也帶來更多元豐富的藝術視角與美食。中央社記者葉冠吟攝 114年3月15日

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