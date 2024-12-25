中國出現霾害 全台空氣品質28日多亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）環境部今天表示，監測到中國山東至江蘇一帶有霾害現象，預計26日午後起影響台灣，27日凌晨起空氣品質為普通到橘色提醒等級，28日多為橘色提醒，金門及馬祖可能達紅色警示。

環境部發布新聞指出，綜合最新氣象預報資料、空品模式模擬及空品監測結果，中國山東至江蘇一帶今天有霾害現象，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約為每立方公尺80到150微克，預計26日午後伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響台灣，27日凌晨起空氣品質為普通至對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

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環境部預計，28日全台多為橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達到對所有人不健康的紅色警示等級；27日至28日，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象，懸浮微粒（PM10）的小時濃度可能達到每立方公尺200到300微克，提醒民眾減少外出，出門戴口罩防護。

29日午後境外影響逐漸趨緩，環境部表示，中部以北地區空氣品質改善至普通到良好等級，南部地區位在下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。（編輯：管中維）1131225