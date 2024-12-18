一週2波冷空氣 3族群吃飯喝酒後別立刻泡澡

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）一週2波冷空氣，天冷泡澡是一大享受，國健署提醒，記得泡澡與吃飯、喝酒至少間隔2小時，低溫增加心臟病及中風發生率，尤其是長者、有三高問題或夜班工作者都是高風險族群。

根據中央氣象署資料，本週將迎接2波強度近冷氣團的冷空氣，當回暖時間短，尤其中南部日夜溫差近攝氏10度，氣溫變化大容易造成心血管收縮、血壓上升，衛生福利部國民健康署長吳昭軍透過新聞稿呼籲，65歲以上長者、三高偏高或心血管疾病患者、夜班工作者注意保暖。

國健署提醒，天冷時，避免飯後或喝酒後立即泡澡，建議至少間隔2小時，確保水溫不超過攝氏40度，尤其是泡溫泉應隨時關注自身狀況並結伴同行。居家臥室、衛浴與客廳使用電暖設備須注意用電安全，及使用瓦斯爐與瓦斯熱水器須維持通風，避免一氧化碳中毒。

冷氣團來襲，謹記起床關鍵步驟也是保命要點，國健署特別點名長者，起床前應提前準備好保暖衣物，放在容易取得的位置。起床後先輕微活動四肢，讓身體暖和起來再慢慢坐起，穿上保暖衣物，扶著床邊穩步行走，避免過於急促動作，以免引發身體不適。

天寒地凍，除了監控自身三高狀況，規律服藥，有異狀立即就醫，同時要當心流感疫情，國泰醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，流感併發心肌炎特別對於有心血管疾病的人是非常需要留意。心肌發炎，嚴重時會造成休克、動脈血栓引發中風、心臟驟停風險。

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心肌炎是一種心臟肌肉細胞發炎的病症。黃晨祐提醒，流感比起一般感冒症狀更嚴重，每年11月至隔年3月期間流行，高危險族群可能出現嚴重併發症，心肌炎初期症狀不易察覺，民眾若有上呼吸道或腸胃道病毒感染痊癒後，後續發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應盡速就醫。

預防勝於治療，黃晨祐說，除了維持手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，預防流感重症最好的方式就是接種疫苗，建議年滿6個月未滿5歲幼兒、50歲以上成人、具有慢性肺病、心血管疾病、慢性腎臟病、糖尿病、免疫功能不全者、孕婦、長照機構照顧者和肥胖族群儘速接種。（編輯：陳政偉）1131218