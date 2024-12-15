戰勝代謝症候群 2招簡單改變遠離健檢滿江紅

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）身材勻稱的林姓女子看上去很難與代謝症候群畫上等號，她因檢驗報告滿江紅，決心贏回健康，飲食定時定量、培養路跑興趣，瘦身成功，更在「戰勝代謝症候群」獎勵活動獲AI手機。

多數人因工作忙碌，疏忽健康飲食和運動的重要，代謝症候群是慢性病的高風險因子，但透過良好生活習慣，可有效改善健康指標、縮減腰圍。衛生福利部國民健康署今年首次辦理「戰勝代謝症候群」獎勵活動，鼓勵民眾建立良好生活方式，預防慢性病。

國健署慢性疾病防治組科長曾桂琴今天在2024戰勝代謝症候群獎勵活動結果揭曉記者會說明，目前已經有27萬名民眾加入「代謝症候群防治計畫」，這次獎勵活動以進入代謝症候群防治計畫為參與資格，健康指標改善者即提供抽獎機會，超過7成參與者至少改善1項指標。

國健署長吳昭軍表示，血壓高、血糖高、血脂高和腰圍過粗、好的膽固醇不足等危險因子，若有3項以上就是罹患代謝症候群，研究發現代謝症候群罹患糖尿病風險是健康人的6倍，不過透過專業人員協助，積極改善不健康生活習慣，就能戰勝代謝症候群，預防後續慢性病發生。

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活動參加者改善成果顯示，腰圍過粗者平均減少近5公分，5成改善腰圍過粗、近2成達健康腰圍，也就是男性小於90公分、女性小於80公分，超過5成參加者改善原有血壓、空腹血糖、三酸甘油脂過高的情況，近500人成功脫離代謝症候群的風險，林姓女子就在其中。

林姓女子說，透過飲食定時定量，慢慢增加運動量，同時天天量體重和腰圍，幾個月後，血壓和三酸甘油酯都回到正常數值，因參加「戰勝代謝症候群」獎勵活動，更有動力維持健康行為，原來穿不下的衣服可以穿上，之後會持續保持健康生活習慣，避免再次陷入代謝症候群危害。（編輯：管中維）1131215