乳癌凍卵、血癌凍精補助 有望114年上路5千人適用

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）據統計，全台1.2萬名育齡癌友，癌症治療影響生殖功能，國健署推出醫療性生育保存補助試辦計畫，補助女性乳癌凍卵、男性血癌凍精，有望明年上路，約5000人適用，預算1億元。

根據2021年癌症登記報告，全台有近1.2萬名癌友適逢育齡階段，其中女性病友達6成。台灣凍卵協會2024年醫療性凍卵認知度調查顯示，生育規劃的癌友近9成被突如其來的癌症影響，儘管如此，仍有不少癌友透過醫療性凍卵成功實現生育夢想。

衛生福利部國民健康署研擬推出醫療性生育保存補助，將規劃補助男性與女性癌症患者醫療性凍精、凍卵等，預計明年試辦上路。

國健署長吳昭軍今天接受媒體聯訪表示，與相關醫學會專家討論後，第1階段開放補助對象為女性乳癌個案凍卵、男性血癌患者凍精，未來再逐步擴大癌別。

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吳昭軍指出，補助對象將有適孕年齡限制，規劃以40歲為上限，女性乳癌凍卵補助比照人工生殖補助，首次申請最高補助新台幣10萬元，再次申請者最高補助6萬元，男性血癌患者凍精補助費用則依據市面上凍精金額，推估適用對象可望達5000人左右，將以女性居多，年預算支出約1億元。

吳昭軍說，這次補助費用比較高，希望能成為誘因之一，讓正值適孕年齡的癌症患者有感，增加醫療性生育保存意願。目前正在行政程序，文件已從國健署簽出，送進衛福部，下一步送入行政院，行政院同意預算，試辦計畫才會啟動，希望公告後就能上路，力拚明年上路。（編輯：管中維）1131215