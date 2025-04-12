吳德榮：白天多雲時晴 晚上鋒面報到全台有雨

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（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象專家吳德榮今天說，今天白天多雲時晴，各地高溫都在攝氏32度以上，今天晚上到明天清晨，鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，氣溫驟降，有劇烈天氣發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，明天白天起天氣好轉，雨過天青，白天微涼舒適、晚偏冷。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，14至16日移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」，高溫升至32度以上、南部更達35度，清晨因輻射冷卻、明顯偏冷（北部最低氣溫可降至12度），日夜溫差很大。

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吳德榮表示，明天起轉乾至16日、相對濕度極低、少見的「天乾物燥」，也應注意，17、18日高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧，18日山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，19日鋒面接近，天氣暖熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，20、21日鋒面影響，有局部陣雨或雷雨的機率。（編輯：李錫璋）1140412