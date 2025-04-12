白天各地高溫上看32度 晚間鋒面通過留意強降雨

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（中央社台北12日電）氣象署表示，今天白天鋒面接近，水氣增加，天氣逐漸不穩定，清晨至上午馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣中部以北、東北部、東部地區及金門有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴。

中央氣象署說，下午鋒面更為接近，中部以北、東北部地區及南部山區及澎、金、馬將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，應特別留意易有短延時強降雨及局部大雨，強對流通過時易出現較劇烈的天氣現象。

氣象署指出，晚起至明晨鋒面通過及東北季風增強，陣雨或雷雨的範圍擴大，西半部易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，東半部地區及澎湖也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，氣象署說，今天白天溫暖偏熱，各地高溫大致為攝氏28至32度，因西南風偏強，東南部氣溫會更高些，並有焚風發生的機率，至於各地低溫約19到22度。離島天氣也不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨發生的機率。

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此外，氣象署指出，彰化以北、基隆北海岸、宜花東、南投、高雄、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請留意安全。

氣象署說，今上午之前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：李錫璋）1140412