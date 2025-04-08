JN.1疫苗第2劑3族群開打 疾管署不排除夏季再流行

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（中央社記者曾以寧台北8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗今天針對65歲以上長者等3族群開打第2劑，衛福部長邱泰源親自領頭接種。疾管署發言人羅一鈞提醒，今年夏季不排除再有流行。

為保護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症高風險者，疾管署今天起提供3類對象第2劑最新JN.1疫苗，對象包含：65歲以上長者、55至64歲原住民，及出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者。

為保護COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症高風險者，疾管署8日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民以及出生6個月以上免疫不全或低下者共3大類對象施打第2劑JN.1疫苗。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年4月8日

今年68歲、符合接種資格的邱泰源今天中午也親自到疾管署，接種第2劑JN.1疫苗，期望藉由親身施打發揮領頭作用，讓符合接種資格民眾更踴躍接種，保護自己的健康。

邱泰源提醒，國內本土併發症及死亡個案96%以上未接種JN.1疫苗，且以65歲以上長者為多。國際實證研究顯示，接種第1劑疫苗3到5個月後，保護力會開始衰退，接種第2劑JN.1疫苗，可讓高風險對象擁有足夠免疫保護，但接種時間須間隔至少6個月，民眾可以先計算好自己可接種時間，提前預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新JN.1疫苗針對65歲以上長者等3大族群開打第2劑，符合接種資格的衛福部長邱泰源（左）8日親自領頭挽袖接種，呼籲符合資格民眾踴躍響應，保護自身健康。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 114年4月8日

國內最新疫情狀況，疾管署統計，上週COVID-19門急診就診人次1714人，較前週下降13%；但仍造成2例死亡、8例重症。

疾管署發言人羅一鈞表示，國內COVID-19疫情雖處於低點，但隨著病毒株持續變異，不排除夏季再有一波流行，提醒符合資格者務必盡速接種疫苗。

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疾管署指出，接種JN.1疫苗對JN.1衍生變異株如KP.2、KP.3，及全球目前主要流行變異株XEC及KP.3.1.1，均具有保護力；加拿大研究更指出，65歲以上族群接種JN.1疫苗，在此系列變異株流行期間，預防重症住院的保護效益可達60%。

疾管署呼籲，目前JN.1疫苗已接種超過200萬人，至今年4月底預估約有53萬位65歲以上長者可接種第2劑，請符合資格的民眾，前往接種第2劑JN.1疫苗；另從未接種過JN.1疫苗的民眾，亦要儘快接種，提升保護力。（編輯：李亨山）1140408