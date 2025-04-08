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瘧疾境外移入創19年新高 6旬男遊中西非染惡性瘧

2025/4/8 15:19（4/8 16:05 更新）
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疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月到國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示，在出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月到國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示，在出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
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（中央社記者曾以寧台北8日電）疾管署今天表示，今年已有7例境外移入瘧疾病例，創19年同期新高，其中一名60多歲本國籍男性曾至中西非旅遊，3月返台後確診惡性瘧，且發生呼吸衰竭，仍在加護病房治療。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內今年截至4月7日，累計7例境外移入瘧疾

瘧疾小百科

  • 一種由瘧原蟲所引起的傳染病，當被感染且具傳染能力的瘧蚊叮咬時，瘧原蟲會從蚊子注入人體。而輸血、器官移植、注射藥物不慎也可能導致感染。
  • 潛伏期：隨瘧原蟲種類不同而有差異，症狀可能於7天至30天內出現。
  • 發病症狀：感染瘧疾早期的症狀與流感類似，最主要的症狀為發燒、畏寒及顫抖，接著冒冷汗
  • 若沒接受適當的治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

預防方法：

  • 出國前請先了解瘧疾感染危險地區。
  • 服用預防藥物。
  • 避免蚊子叮咬。

資料來源：疾管署

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個案，為2007年以來同期最高，年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、肯亞及其他（非洲中部多國）各1例；其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。

7例境外移入瘧疾病例中包括1例重症。防疫醫師林詠青說明，為60多歲中部本國籍男性，今年2月下旬參加旅行團至中西非旅遊，3月21日返台後出現全身倦怠、噁心嘔吐、腹瀉、黃疸等症狀；曾至診所就醫，3月25日因症狀加劇且出現畏寒、尿量減少等症狀至醫院就醫，懷疑是急性病毒肝炎，收住院並隔離。

林詠青指出，個案經通報檢驗確認感染惡性瘧，且中間發生呼吸衰竭，緊急插管、轉加護病房治療，透過疾管署實驗室顯微鏡檢查與PCR檢驗，確定為惡性瘧原蟲，已住院約2週，目前仍持續在加護病房治療。

林詠青說明，因個案目前插管中，狀況也尚不穩定，無法確認是否有進行預防性用藥，衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。而目前同團旅客均無疑似症狀，已由地方政府衛生局追蹤管理。

疾管署說明，依據世界衛生組織（WHO）資料，全球於2023年估計瘧疾病例數為2.63億例，死亡人數為59.7萬人，其中非洲區病例數和死亡人數分別占全球約94%及95%，該地區病例數分布以非洲中、南部的奈及利亞、剛果民主共和國及烏干達等國為多，並以致病性最強的惡性瘧為主。

疾管署統計，2007年至2025年間國內累計194例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

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疾管署發言人羅一鈞指出，非洲地區瘧疾疫情嚴重，加上疫後報復性旅遊增加，長天數冷門景點旅遊興起，參與特殊地區旅行團時，若未做好預防性投藥，就可能感染瘧疾。

羅一鈞表示，惡性瘧是瘧疾4種型別中最容易造成重症死亡的，死亡率可達10%以上，過去19年國內共有102例惡性瘧，其中就有2例死亡。（編輯：張雅淨）1140408

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衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳8日在例行疫報說明，國內今年截至4月7日，累計7例境外移入瘧疾個案，其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳8日在例行疫報說明，國內今年截至4月7日，累計7例境外移入瘧疾個案，其中6例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。中央社記者曾以寧攝 114年4月8日
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