男子登山後發燒、頭痛及身體紅疹 恙蟲病上身

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（中央社記者張榮祥台南2日電）20歲張姓男子登山後出現發燒、頭痛、全身肌肉痠痛，身體還有紅疹，就醫確診恙蟲病，以特殊抗生素治療數日後改善。

成大醫院內科部醫師游天瑜今天指出，張男登山旅遊後出現症狀，右腋下有焦痂傷口，身體還有紅疹，就醫血液檢驗顯示白血球數低下合併肝功能異常。醫師排除流感和登革熱，懷疑是非典型感染，最終確診恙蟲病，以特殊抗生素治療，數日內症狀改善。

另名62歲陳姓男子有三高病史，控制不佳，退休後在台南市南區務農，習慣打赤腳工作，不明原因高燒2週，合併雙下肢疼痛無力。陳男轉診到成大醫院檢查發現急性肝炎與腎衰竭，檢驗確診鉤端螺旋體感染。經1個多月治療後出院，痠痛無力費時1年才完全恢復。

游天瑜表示，恙蟲病和鉤端螺旋體病是人畜共通傳染病，哺乳類動物都可能被感染，以鼠類為主要宿主，分別透過帶菌恙蟎和受菌體污染環境傳播，多見於春夏二季。

恙蟲病和鉤端螺旋體病在全台都有病例，恙蟲病在東部、南部和離島更盛行。統計顯示，台灣平均每年近400例恙蟲病和近100例鉤端螺旋體病，部分患者甚至合併感染。

游天瑜說，這些疾病初期症狀和流感、登革熱、病毒性肝炎相似，診斷不易，須透過專門實驗室檢測，有時需要重複檢驗。病患提供完整職業、旅遊和接觸史，對診斷治療相當重要。

游天瑜表示，恙蟲病病原是一種寄生於動物細胞內、稱為立克次體的細菌。人經由帶菌的恙蟎幼蟲叮咬而感染，受感染至出現症狀約1週至2週，初期類似重感冒（突發性高燒、頭痛、全身痠痛、畏寒），偶爾可見叮咬處出現無痛性焦痂和淋巴結腫大，1週後可能出現紅色斑狀丘疹，典型皮膚表現不一定出現。

立克次體的細胞壁結構和典型細菌不同，需使用特定幾種抗生素治療，若未及時治療，可能導致肝炎、肺炎、多重器官衰竭，甚至死亡。

鉤端螺旋體是一種活動力旺盛的螺旋桿狀細菌，藉由穿透哺乳類動物黏膜（食入）或受損皮膚（接觸）感染宿主，再經血液循環散播至各器官，腎臟特別適合生長，部分宿主痊癒後，螺旋體仍寄生於此，並隨尿液排出污染環境而感染其他宿主。

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鉤端螺旋體病從感染到發病約1週至2週，初期症狀是高燒、肌肉痠痛、頭痛，特別症狀是紅眼與小腿肚嚴重痠痛；多數人7天至10天症狀可自行緩解，少數患者快速進展成嚴重感染，出現黃疸、腎衰竭和自發性出血，若出現黃疸卻未治療，死亡率約2成。

目前無有效人類疫苗可預防恙蟲病和台灣常見型別鉤端螺旋體病，也無證據支持長期使用預防性抗生素可有效避免感染。若出現發燒或疑似症狀時，應立即就醫，主動告知近期旅遊和接觸史，以利診斷治療。（編輯：郭諭儒）1140402