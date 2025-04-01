百日咳家庭群聚女嬰媽媽曾祖母都確診 國內累計11例6年新高
（中央社記者曾以寧台北1日電）國內新增1起百日咳家庭群聚，疾管署表示，高雄2個月大女嬰3月20日確診，並查出母親、曾祖母確診，由症狀出現時間研判曾祖母為感染源；今年國內累計11例百日咳，創6年新高。
百日咳小百科
百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。
好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。
傳染途徑
主要是由飛沫傳染。
常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。
預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。
治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。
資料來源：疾管署
防疫醫師李宗翰說明，該女嬰沒有特殊病史，發病時還未到可接種疫苗年紀，3月初開始出現輕微咳嗽，就醫後症狀沒改善且變嚴重，出現流鼻水、食慾降低、嘔吐等現象，3月17日再次就醫，發現呼吸已有哮喘聲、咳嗽次數變頻繁，醫院通報百日咳、採檢並給予抗生素治療，目前意識清楚，已順利出院。
針對疫調狀況，李宗翰指出，採檢發現同住家人中有2人陽性，分別是案外曾祖母和案母，且案外曾祖母在1月中就出現症狀，案母則在3月中出現咳嗽症狀；研判為家庭群聚，並從症狀時序上推測案外曾祖母可能為傳播來源。
疾管署發言人羅一鈞說明，該群聚共匡列99名接觸者，其中2人採檢陽性確診，其餘97人將持續監測最晚至4月22日期滿。這名南部女嬰分別到診所、急診、醫院門診多次就醫，第6次至醫院新生兒科門診才確診百日咳；案外曾祖母也陸續就醫共7次，都沒被懷疑過百日咳，直到匡列採檢才確診。
羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，且先前為流感流行季節，可能個案就醫時，不會立刻想到是百日咳；不過目前流感流行期已過，若有久咳不癒狀況，也要把百日咳鑑別診斷列為可能性之一。
對於百日咳疫情飆6年新高，羅一鈞說明，國際上有些國家疫苗接種計畫受到COVID-19疫情干擾，導致幼兒疫苗沒有跟上進度，加上疫後旅遊潮、國內外觀光恢復，因此台灣無法完全置身於外。不過相對鄰近國家病例破千，目前國內案例僅為2位數，仍提醒接種疫苗為預防百日咳最有效方法。
疾管署指出，鄰近國家自去年起百日咳疫情上升且嚴峻，日本今年累計報告超過3500例，為2018年以來最高；中國今年1至2月累計9900餘例；越南近期於東南部多地區持續報告病例並發生死亡案例；韓國今年報告已逾3500例，為去年冬季疫情延續迄今；美國今年迄今則已報告6600餘例。（編輯：張雅淨）1140401
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