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肺炎鏈球菌侵襲性感染10年內死亡風險3成 公費疫苗擴大接種

2025/3/27 15:30（3/27 17:21 更新）
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圖為肺炎鏈球菌疫苗外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北27日電）肺炎鏈球菌疫苗公費接種10日起擴大至19到64歲免疫功能不全等6類IPD高風險者。專家指出，侵襲性感染後10年內死亡風險高達3成，若引發腦膜炎更恐有行為障礙等後遺症。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿說明，監測資料顯示，今年截至3月25日侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）已累計101例確定病例，其中11例死亡。

台大醫院小兒部感染科主任呂俊毅今天在衛教記者會說明，肺炎鏈球菌會存在健康人的呼吸道中，但當身體出狀況，就會入侵體內血液、腦膜、骨髓等「原本不該有細菌」的地方，造成侵襲性感染。

侵襲性肺炎鏈球菌感染症其中一個常見狀況，就是病毒感染，呂俊毅說明，流感重症死亡個案有不少是合併細菌感染造成，其中有35%就是肺炎鏈球菌造成。且流感合併細菌感染，住院、住加護病房和死亡風險，都較單感染流感增加約3倍。

一旦發生侵襲性感染，呂俊毅表示，不僅當下若引發敗血症，死亡率會高達60%；若造成腦膜炎，有50%會留下行為障礙、聽力損失、運動障礙等後遺症；且多數患者肺部要2到4個月才會恢復正常，感染後10年內死亡風險更高達3成、倖存者平均折損9.9年壽命。

國內除提供幼童、65歲以上長者等公費肺炎鏈球菌疫苗，疾管署日前更宣布，自3月10日起開放19至64歲，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者等6類侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象接種公費疫苗。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵說，隨著此次開打，台灣肺炎鏈球菌疫苗接種政策，就已達到接軌國際。

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呂俊毅說明，慢性疾病及免疫低下者，因免疫力較差，亦為肺炎的高風險族群。以血液科惡性疾病患者為例，因癌症治療會導致免疫系統受損，罹患肺炎鏈球菌感染症風險較一般人高50倍；19至64歲器官移植者風險則是常人4.2倍。

呂俊毅說明，植入人工電子耳者，因植入過程會破壞內耳構造，造成可能發生感染的途徑，在動物實驗中，只要少量細菌就可能造成侵襲性感染。至於其他19至64歲慢性病患，罹患侵襲性肺炎鏈球菌感染症的風險，在糖尿病患者增4倍、心臟衰竭5倍、慢性肝病7倍、慢性肺病10倍、慢性腎臟病更高達21倍。（編輯：李亨山）1140327

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台灣目前除提供幼童、65歲以上長者等公費肺炎鏈球菌疫苗，疾管署日前更宣布，10日起開放19至64歲，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者等6類侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象接種公費疫苗。中央社記者曾以寧攝 114年3月27日
台灣目前除提供幼童、65歲以上長者等公費肺炎鏈球菌疫苗，疾管署日前更宣布，10日起開放19至64歲，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者等6類侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象接種公費疫苗。中央社記者曾以寧攝 114年3月27日
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呂俊毅
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