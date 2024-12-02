2歲童染肺炎鏈球菌發燒咳到吐 醫促追打疫苗保護

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（中央社記者李先鳳花蓮2日電）花蓮2歲半呂小弟反覆發燒、持續咳嗽而就醫，醫師診斷確診為肺炎，迅速採用抗生素治療。經過5天住院，呂小弟逐漸恢復健康，父母總算鬆口氣。

門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，肺炎鏈球菌是肺炎的主要致病菌，傳染力極高，可透過吸入帶菌飛沫或空氣感染人體。嬰幼兒及免疫力較低的成人，如老年人，是此病的高風險群體。一旦感染，若未及時處置，部分病例可能惡化為「大葉性肺炎」，不僅需要第三線或以上的抗生素治療7至20天，治療過程也讓患者和家屬承受身心煎熬。

呂小弟的媽媽說：「孩子一開始只是發燒咳嗽，以為是普通感冒，沒想到症狀越來越嚴重，甚至晚上咳到吐，真是擔心又心疼。住院治療的這幾天，看到他漸漸恢復精神，才稍微放心。」

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鄭永隆提醒，接種肺炎鏈球菌疫苗是預防感染的有效方法。目前，國內已提供老年人公費疫苗接種服務，幫助增強免疫力；嬰幼兒則需按時完成疫苗接種，包括1歲1個月時接種第三劑肺炎鏈球菌疫苗。然而，隨著年齡增長，疫苗的保護力會逐漸下降，加上學齡兒童接觸人群增多，特別是入園後感染風險增高，因此建議在4歲時接種一劑追加疫苗，以有效增強免疫力，遠離肺炎鏈球菌的威脅。

「預防勝於治療。」鄭永隆強調，為了避免孩子因感染而住院，建議提前透過追加疫苗接種來加強保護，不僅能減少疾病帶來的身體影響，也能降低家人的擔憂和醫療負擔。也呼籲家長，為了孩子的健康，在適當的年齡完成疫苗追加，一起守護孩子健康成長的未來。（編輯：李淑華）1131202