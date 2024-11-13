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天氣轉變病例就增 醫：嬰幼兒與高齡當心RSV病毒

2024/11/13 17:36（11/13 18:36 更新）
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台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎（右）、馬偕紀念醫院婦產部主任黃建霈（左）13日在衛教記者會中提醒，每逢天氣轉變時，呼吸道融合病毒（RSV）病例就會增加，嬰幼兒、65歲以上長者這兩大高風險族群應更加留心。中央社記者沈佩瑤攝 113年11月13日
台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎（右）、馬偕紀念醫院婦產部主任黃建霈（左）13日在衛教記者會中提醒，每逢天氣轉變時，呼吸道融合病毒（RSV）病例就會增加，嬰幼兒、65歲以上長者這兩大高風險族群應更加留心。中央社記者沈佩瑤攝 113年11月13日
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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）呼吸道融合病毒（RSV）在台灣全年都可能出現，醫師提醒，天氣轉變時病例就會增加，嬰幼兒與65歲以上是2大風險族群，尤其6個月以下嬰兒因RSV住院，死亡率為流感5倍。

RSV是1種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎今天在衛教記者會中指出，RSV為5歲以下兒童最常見的呼吸道感染源，9成以上兒童在2歲前感染過；研究顯示，6個月以下因RSV住院的嬰兒，每4名中就有1名因病情嚴重進入加護病房，而新生兒感染RSV急診與住院率為流感的16倍，死亡率為流感的5倍。

RSV不只對嬰幼兒造成威脅，李秉穎指出，近年研究更發現其對年長者的健康影響不容忽視，根據研究，每年約有3%到7%的65歲以上成人感染RSV，在台灣，相當於有30萬的老年人暴露在RSV感染風險當中。

李秉穎說明，RSV在台灣全年皆有流行，但每年流行季節都不相同，且無法終身免疫，傳染力又強，1人平均可以傳染3人，即使小嬰兒都不出門，也可能被身上帶著RSV病毒的成人傳染。

他解釋RSV的特殊之處，在於人體無法自然大量製造抗體，門診觀察有一半以上的嬰幼兒染病後為下呼吸道感染，又以細支氣管炎占最大宗，因細支氣管發炎，缺氧、呼吸急促，出現哮鳴聲、無法吃睡，衍生極大的問題，甚至嚴重肺炎需住院接受緊急的氧氣治療。至於年長者則是因免疫力低下，就算過去曾多次感染，仍屬於高風險族群。

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RSV目前沒有特效藥可以治療，只能靠自身的抵抗力來消滅，李秉穎強調，預防更勝於治療，在歐美都建議孕婦、年長者應接種疫苗或單株抗體，達到保護效果。

台北馬偕醫院婦產部主任黃建霈提醒，嬰幼兒照護者除應勤洗手、戴口罩，以避免嬰幼兒感染RSV外，孕期內的準媽媽，也可透過接種疫苗，提高母體內的抗體，並將抗體轉移給胎兒來保護母親和嬰兒。孕婦在孕期間建議施打的疫苗，包括流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、百日咳疫苗，以及未來孕婦適用的RSV疫苗在台灣上市後也可考慮接種。（編輯：管中維）1131113

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